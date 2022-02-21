تفاقم إصابات يوفنتوس قبل مواجهة فياريال

تعرض لاعب وسط يوفنتوس أدريان رابيو لإصابة خلال تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة فياريال، على ملعب لاسيراميكا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” إلى أن رابيو تعرض لكدمة قوية بعد اصطدامه بلاعب فريق الشباب دييغو ستراماتشيوني، خلال التحضيرات التي يجريها الفريق؛ تأهبًا للمواجهة الأوروبية المرتقبة قبل السفر إلى إسبانيا.

وأشار تقرير الموقع الإيطالي إلى أن لاعب الوسط الفرنسي سيكون تحت الملاحظة الطبية لحين اتخاذ القرار النهائي وتأكيد سفره مع المجموعة أو البقاء في إيطاليا لاستكمال برنامج العلاج.

ويفتقد البيانكونيري جهود نجمه باولو ديبالا إضافة إلى ليوناردو بونوتشي ودانييلي روجاني، خلال المواجهة بداعي الإصابة.

ويلتقي يوفنتوس مع فياريال في مباراة الذهاب، ضمن دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في إسبانيا، فيما ستكون مباراة العودة على ملعب “أليانز ستاديوم” في 16 مارس المقبل.

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