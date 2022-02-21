محاضرة حول “علم النفس الرياضي” ضمن فعّاليات دورة مدربي وحكام لعبة الكاراتيه

بنغازي 21 فبراير 2022 (وال)- ألقى مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي الدكتور فرج نجم، محاضرة حول “علم النفس الرياضي”، ضمن فعاليات الدورة التدربيبة التى ينظمها الاتحاد الليبي للكاراتيه بالتعاون مع الجامعة التونسية وزارة الرياضة.

هذا وتناول الدكتور فرج نجم خلال المحاضرة التي استهدفت المشاركين في دورة المدربين والحكام الدولية والبالغ عددهم 100 حكم ومدرب من مختلف أنحاء ليبيا، من خلال إعداد وتأهيل المدربين والحكام نفسيًا، وذلك بإعتبار إن علم النفس الرياضي أصبح جزء لا يتجزأ من الإعداد البدني والمهاري، والسير في خط متوازي مع بعض.

وتطرق نجم خلال محاضرته إلى التعريف بالسمات الشخصية للمدربين، لكي يستطيعوا التعامل مع الرياضيين بشكل علمي أمثل، وتهيئة الرياضي من الناحية النفسية، وفصل الحياة الخاصة وظروفه عن التمارين والمسابقات، وأيضًا معرفة شخصية الرياضيين الذين يقوم بتدريبهم، لكي يتنسنى له التعامل معه من إختبار لتحليل الشخصية؛ لضمان تحقيق مستوى ممتاز يؤهله لتحقيق الإنجاز الذي يسعى إليه.

وقال نجم: “الرياضي يحتاج إلى دورات في الإعداد والتأهيل النفسي والدع، لما له من فوائد حتى جسمانية وضبط سلوكه كرياضي، وتنظيم الوقت بالنسبة للمدرب والحكم والرياضي، وتعريفهم بكيفية وضع جدول للتمارين، وأيضًا للمنافسة وقربها والمدة الزمنية التي يحتاجوها في عملية الإعداد النفسي قبل المنافسة، وأن يجري التمارين في نفس وقت المنافسة، لكي يتأقلم الرياضي ويتعود عليها في تؤثر بشكل كبير على نفسيته”.

وقبيل ختام المحاضرة؛ تم فتح باب المناقشة للمشاركين، والرد على الأسئلة والمشاكل التي تواجههم أثناء التدريب والمنافسات وكيف يتعاملون معها. (وال) ر ع/ ر ت

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