النادي الملكي يخطط لتأمين عقد نجم الموسم

قال فابريزيو رومانو خبير الانتقالات: إن إدارة ريال مدريد الإسباني تعمل على تحصين نجم الفريق فينيسيوس جونيور خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وكشف رومانو أن الريال يُجهز عرضاً لتمديد عقد طويل الأمد للنجم البرازيلي المتألق هذا الموسم مع الفريق، ومن المتوقع أن يكون العقد الذي سيشرف عليه رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، أن يكون من بين الأفضل بين لاعبي الفريق، إضافة إلى أنه قد يتواصل حتى يونيو 2027.

ويُعد صاحب الـ21 عاماً أبرز لاعبي الفريق والدوري الإسباني هذا الموسم، حيث شارك في 34 مباراة هذا الموسم في كل المسابقات، حيث تمكن من التسجيل في 16 مباراة، إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة، ويتواصل عقد فينيسيوس جونيور حتى صيف عام 2024.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية