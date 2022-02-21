طاقم التحكيم الليبي يدير مباراة المصري البورسعيدي ومازيمبي في الكونفدرالية بكل نزاهة واقتدار

الإسكندرية 21 فبراير 2022 (وال)- قاد طاقم تحكيم دولي ليبي مباراة نادي المصري البورسعيدي مع مازيمبي الكونغولي والتي أقيمت مساء الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية, ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد اللقاء فوز فريق المصري البورسعيدي على حساب ضيفه نادي مازيمبي الكونغولي بثنائية دون ردٍّ كانت بتوقيع كلا من المدافع الفلسطيني ” ياسر حمد ” ولاعب الوسط التونسي ” الياس الجلاصي “.

وقد أدار الطاقم الليبي المتكون من معتز الشلماني حكم وسط وباسم سيف النصر مساعد أول، ومساعد ثانٍ وحيد الجحاوي، وحكم رابع عبدالواحد حريويدة، مجريات المباراة بكل نزاهة واقتدار وعبر بها إلى بر الأمان.

يذكر أن هذا الطاقم المكون من الرباعي الشلماني وسيف النصر والجحاوي وحريويدة، سبق له قيادة العديد من المباريات في المسابقات الأفريقية التي يُشرف عليها الكاف على صعيد الأندية والمنتخبات. (وال)

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