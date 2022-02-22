الهلال يتأهل على حساب النصر في ديربي الرياض

تمكّن فريق الهلال من تحقيق الفوز على حساب خصمه التقليدي النصر، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الدور الربع النهائي من بطولة خادم الحرمين الشريفين، على أرضية ملعب مرسول بارك.

وانتهى ديربي الرياض بفوز الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث افتتح النصر التسجيل من رأسية تاليسكا في الدقيقة 17، ثم أدرك أوديون إيجالو هدف التعادل في الدقيقة 66، وحسم سالم الدوسري فوز الهلال في الدقيقة 80 بتسجيله الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وبهذا الفوز؛ تأهل فريق الهلال رسميًا إلى الدور النصف النهائي من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

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