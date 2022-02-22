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التهاب يطيل فترة بقاء الأسطورة “بيليه” في المستشفى

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المستشفى الذي يتلقى أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، العلاج داخله، أنه مصابٌ بعدوى في المسالك البولية وسيبقى في المستشفى لفترة أطول مما كان مخططًا له.

وعاد بيليه، الذي كان يخضع إلى علاج كيماوي، بسبب ورم في القولون تمت إزالته في سبتمبر؛ إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 13 فبراير الماضي.

وقال المستشفى الواقع في ساو باولو في نشرة دورية: “أثناء إقامة بيليه؛ خضع إلى فحوص روتينية أظهرت وجود التهاب في المسالك البولية، وهو ما يعني أن إقامته كمريض في المستشفى ستستمر، وأن حالته الطبية مستقرة، ومن المفترض أن يخرج من المستشفى في الأيام المقبلة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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