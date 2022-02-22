على 3 مراحل.. 162 سائقًا يتنافسون في رالي فزان

تنطلق أولى مراحل سباق رالي فزان الصحراوي، في نسخته العاشرة يوم غد الأربعاء، بمشاركة عدد من سائقي السيارات الصحراوية وهواة الرياضة الميكانيكية.

وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي نحو 780 كيلومترًا، ستُجرى فيها المنافسات على ثلاث مراحل، وستكون البداية من نقطة التجمع ومخيم الإقامة في منطقة تويوه إلى بحيرة أم الحصان والعودة ثم بحيرة الماء والعودة ومن ثم بحيرة قبر عون والعودة، وفق ما صرح به رئيس اللجنة المنظمة للرالي علي النالوتي.

وذكر رئيس اللجنة الفنية للرالي محمد المغربي أن عدد المشاركين بلغ 162 سائقًا بسياراتهم الصحراوية، مشيرًا إلى أن البعض منهم اصطحب الدراجات النارية المخصصة لسباقات مثل هذا النوع.

جديرٌ بالذكر أن أول دورة لرالي فزان الصحراوي انطلقت في الـ 20 من فبراير من العام 2013 حيث أشرف على تنظيمها الاتحاد الليبي للسيارات والدراجات النارية، وبرعاية وزارة السياحة، ومنتدى الحي الصناعي طرابلس.

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