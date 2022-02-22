“هاري كين” .. مستقبل غامض مع السبيرز

يعد مستقبل المهاجم الإنجليزي البارز “هاري كين” غامضاً حتى اللحظة مع فريقه توتنهام هوتسبير، بعد تسجيله لثنائية في مرمى مانشستر سيتي، متصدر البريمرليغ على ملعب الاتحاد في الجولة الأخيرة .

وذكرت صحيفة “ذا أتلتيك” أن إدارة السبيرز لم تخطط لفتح المفاوضات مع نجم الفريق الأول هاري كين، واعتبرت الصحيفة إلى أن إدارة توتنهام وضعوا الكرة في ملعب اللاعب وأنه عليه أن يبدي نيته على البقاء وتمديد العقد لفترة جديدة .

ومن المنتظر أن ينتهي عقد النجم الإنجليزي في صيف 2024 فيما رفض تمديد عقده حتى الأن مع الفريق اللندني .

وسجل هاري كين 7 أهداف فقط هذا الموسم، ويحتل توتنهام المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة كما تنقصه 3 مباريات مؤجلة .

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