بعد أحداث مواجهة فيرونا.. لجنة العقوبات توقف مورينيو

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن لجنة العقوبات بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم قررت معاقبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما بالإيقاف لمدة مباراتين إضافة إلى دفع غرامة مالية.

وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن قرار إيقاف مورينيو جاء بعد إهانته الحكم لوكا بايريتو خلال مواجهة روما أمام هيلاس فيرونا في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، ما اضطر الحكم لإشهار البطاقة الحمراء بشكل مباشر على مورينيو، كما قررت لجنة العقوبات بالاتحاد الإيطالي تغريم المدرب البرتغالي مبلغ 20 ألف يورو.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة قررت إيقاف مساعد مورينيو لويس داكوستا لمباراتين إضافة إلى عدد من المدربين التقنيين في روما.

وكانت المباراة بين روما وهيلاس فيرونا قد انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما على ملعب الأولمبيكو حيث يحتل فريق العاصمة المركز الثامن برصيد 41 في ترتيب الدوري الإيطالي.

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