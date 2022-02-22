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ريال مدريد أمام فرصة للتخلص من هازارد

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسعى إدارة نادي ريال مدريد للتخلص من صانع ألعاب الفريق إيدين هازارد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت شبكة “ديفنسا سنترال” إلى أن إدارة الريال بدأت مفاوضات مع إدارة تشيلسي لإعارة إيدين هازارد وعودته إلى البلوز من جديد بعدما فقد بريقه منذ انضمامه إلى الفريق الملكي في صيف 2019 مقابل صفقة وصلت إلى 100 مليون يورو .

وبحسب الشبكة الإسبانية فإن خروج هازارد من الريال يعتبر الحل الأفضل للاعب والنادي الملكي خلال الميركاتو المقبل، حيث يطمح النجم البلجيكي تقديم موسم رائع والمشاركة في العديد من المباريات بالموسم لضمان مكان أساسي مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم التي تقام في نوفمبر المقبل.
ويسعى ريال مدريد لإعارة أو بيع هازارد من أجل إفساح المجال للتعاقد مع كيليان مبابي أو إيرلينغ هالاند في الصيف المقبل .

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قناة 218 الليبية

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