كالتشيو ميركاتو .. إنتر يفتح باب رحيل نجمه الأرجنتيني

حدد نادي إنتر سعر مهاجمه ونجمه لوتارو مارتينيز بعد الأنباء التي راجت حول بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” إلى أن لا مشكلة لدى إنتر في بيع النجم الأرجنتيني الذي ينهي عقده في صيف 2026 بعد تجديد عقده خلال الفترة الماضية، حيث لا يمانع بطل الكالتشيو ببيع مارتينيز مقابل 90 مليون يورو .

وأفرد تقرير الموقع المتخصص بالانتقالات في إيطاليا بأن أندية ليفربول وآرسنال وبروسيا دورتموند يهتمون بخدمات المهاجم الأرجنتيني الذي يبلغ من العمر 24 عاماً.

وانتقل لاوتارو إلى النيراتزوري في صيف 2018 قادماً من راسينغ كلوب الأرجنتيني حيث تألق مع بطل إيطاليا الموسم الماضي وسجل معه منذ انضمامه أكثر من 50 هدفاً في كل المسابقات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية