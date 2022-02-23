النّصر الليبي: انضمام “أجايي” إلى الفريق سيزيد حظوظنا في حصد الدوري

كتب : شادي أسامة

بنغازي 23 فبراير 2022 (وال) _ قال (أشرف البركي) رئيس قطاع الكرة لفريق النصر الليبي، إن النيجيري “جونيور أجايي” لاعب الأهلي السابق، انضم إلى صفوف الفريق رسميًا، لمدة موسم ونصف الموسم، موضحًا أنه يتوقع تألقه بشكل لافت للأنظار.

وأضاف “البركي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي “إيهاب الكومي” على قناة «صدى البلد»، أن “أجايي” سيرفع من حظوظ النصر الليبي، لا سيما وأنه لاعب يمتلك خبرات كبيرة.

وتابع حديثه، أن اللاعب المصري يتميز بإمكانيات كبيرة، ويحظى بمتابعة عربية؛ نظرًا لما يقدمه من جدية وعطاء داخل المستطيل الأخضر، فضلًا عن انضباطهم والتزامهم، موضحًا أن المواسم القادمة سيعود اللاعبين المصريين إلى الدوري الليبي مرة أخرى.

واختتم تصريحاته، أن الأزمة المالية التي ألمت بالأندية ـ بسبب جائحة كورونا ـ ، تسببت في عدم الاستعانة بالمدرب المصري؛ بسبب ارتفاع القيمة المالية نظير التعاقد. (وال _ بنغازي)

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