الأهلي يقصي السد من كأس ليبيا

بنغازي 23 فبراير 2022 (وال) _ أقصى فريق الأهلي الأول لكرة القدم من الدور (64) فريق السد من مسابقة كأس ليبيا’ بتغلبه عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ‘ في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – وتوسطها الحكم ( علي بوشكيوة ) تمكن فيها الأهلي من العبور إلى الدور الثاني والثلاثون’ حيث كان هو المبادر بالتسجيل’ وذلك عن طريق لاعبه ( أكرم الزوي ) في الدقيقة ( 22 ).

هذا ونجح فريق السد من معادلة أوتار اللقاء’ عن طريق ضربة رأسية أطلقها لاعبه ( منذ الزوي )’ وذلك في الدقيقة ( 30 )’ لتنتهي بعدها مجريات النصف الأول من اللقاء بالتعادل الأيجابي هدف في كل شبكة.

الشوط الثاني جاء مغاير تماما’ خاصة من الأهلي الذي بدأ اللقاء مهاجما ‘حيث شهدت الدقيقة ( 53 ) تسجيل الهدف الثاني للأهلي ‘ وذلك برأسية المدافع ( حامد الثلبة )’ فيما أضاف زميلة البديل ( حسين طقطق ) ثالث الأهداف’ وذلك عند الدقيقة ( 57 ). (وال _ بنغازي) س ا / ه ع

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