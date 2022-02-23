ثنائية ” العبار ” تأهل التحدي للدور الثاني والثلاثون من كأس ليبيا  

البيضاء 23 فبراير 2022 (وال) _ تأهل فريق التحدي لكرة القدم إلى الدور الثاني والثلاثون من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم’ عقب تفوقه على الصقور بنتيجة هدفان مقابل هدف’ في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الثلاثاء – على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

هذه المقابلة التي أدارها الحكم ( سامي الضاوي ) نجح فيها التحدي من قبل الموازين والطاولة على الصقور’ لاسيما أن الصقور كان المبادر بالتسجيل ‘ وذلك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ( 25 ) نفذها لاعبه ( عبد الكريم السيد أحمد ) بنجاح’ لينتهي الشوط الأول على واقع هدف وحيد.

في الشوط الثاني ظهر التحدي أفضل حالا ‘ باحثاً عن هدف تعديل الكفة ‘ وعند الدقيقة ( 71 ) تمكن ( أحمد العبار ) من تعديل النتيجة’ ليعود ( أحمد العبار ) مجددا ليوقع ويمضي على الهدف الثاني باللقاء’ وذلك في الدقيقة ( 90+1 ). (وال _ البيضاء) س ا / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال