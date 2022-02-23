رابطة الليجا تحدد موعد كلاسيكو البرنابيو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، تحديد موعد مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وضيفه برشلونة في إياب الليجا.

وبحسب البيان الرسمي من رابطة الليجا، فإن المباراة المرتقبة ستُجرى على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في العشرين من مارس المقبل، على تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ليبيا، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

وتُعد المواجهة هي الأولى لبرشلونة بقيادة مدربه الشاب تشافي هيرنانديز في ملعب سانتياغو برنابيو، فيما يعتبر الكلاسيكو هو الثاني له بعد خسارة مواجهة نصف نهائي كأس السوبر 3-2 في السعودية.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين على ملعب كامب نو بفوز ريال مدريد 2-1، ويتصدر الريال ترتيب الليغا حالياً برصيد 57 نقطة في الجولات الـ25، فيما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 42 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة.

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