توقف صيانة ملعب طرابلس لأسباب مالية

قال خيري دوة مدير عام شركة إدارة واستثمار المنشآت الرياضية، إن توقف وتيرة عمل استكمال صيانة ملعب طرابلس الدوري جاءت بعد عدم نيل المستحقات المطلوبة من قبل ديوان المحاسبة.

وأشار مدير الشركة التي تُشرف على أعمال الصيانة بالملعب، إلى أن عدم استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد العقد مع ديوان المحاسبة، هو الذي ساهم في عرقلة العمل منذ شهرين تقريباً، وأوضح دوة أن الشركة ليست معنية بإتمام صيانة الملعب لكن دورها يعتبر استثمارياً ولوجستياً.

وأوضح خيري دوة أن الشركة المنفذة لمشروع الصيانة الخاصة بملعب طرابلس الدولي قد استوفت كافة الشروط المطلوبة منذ أشهر، إلا أنها لاتزال تنتظر انفراجة من أجل تسهيل الإجراءات مع ديوان المحاسبة لصرف المبالغ المطلوبة، وتتوقف الصيانة في ملعب طرابلس منذ الأول من أكتوبر الماضي، حيث لم تستطع الشركة إنجاز المراحل المتقدمة في صيانة الملعب.

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