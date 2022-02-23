هل ينقل يويفا نهائي أبطال أوروبا إلى مكان آخر؟

تقرير 218

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغيير مكان المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خارج روسيا، وذلك بعد الأزمة الأخيرة مع أوكرانيا.

ويعمل اليويفا خلال الفترة الحالية لدراسة إمكانية نقل النهائي إلى بلد جديد، حيث أعرب العديد من السياسيين الأوروبيين عن استعداد بلدانهم لاستضافة المباراة النهائية لأكبر بطولة قارية على مستوى الأندية، في ظل الهجوم الروسي المحتمل على أوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

ومن المفترض أن تقام المباراة النهائية على ملعب غابزروم أرينا، الخاص بنادي زينت سان بطرسبرغ الروسي.

وطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال جلسة لمجلس العموم، بمناقشة العديد من العقوبات التي ستفرضها بلاده تجاه روسيا بعد الأزمة الحالية، وأشار جونسون إلى أنه من غير الممكن أن يقام حدث أوروبي في روسيا التي تقوم هذه الأيام بغزو بلد مستقل.

ومن المتوقع أن يحتاج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تأجيل العديد من المباريات، أو النظر فيها، حيث لا تلعب الأندية الأوكرانية في مسابقات اليويفا حالياً، فيما يشارك زينت سان بطرسبرغ الروسي في مسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ”، حيث سيواجه ريال بيتيس في مباراة الإياب في إسبانيا بعد خسارته ذهاباً على ملعبه 3-2.

كما يدرس اليويفا المواجهة المنتظرة بين روسيا وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022 في 24 مارس المقبل، وفي حال انتصار روسيا ستواجه السويد والتشيك من أجل التأهل رسمياً إلى المونديال.

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