النصر يقصي المختار من كأس ليبيا ويضرب موعدا لملاقاة المروج

بنغازي 24 فبراير 2022 (وال) _ أقصى فريق النصر الأول لكرة القدم فريق المختار من كأس ليبيا’ عقب تفوقه عليه بثنائية نظيفة ‘ وذلك لحساب الدور “64” من مسابقة كأس ليبيا ‘ في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأربعاء – وتوسطها الحكم (أشرف عمر جمعة) انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقان’ لاسيما أن هذا الشوط قد شهد سيطرة مطلقة لفريق النصر دون أن تهتز السباك ‘ ليتأجل بذلك حسم التأهل إلى الشوط الثاني.

في الشوط الثاني واصل النصر سيطرته على مجريات اللعب ‘ خوفا من الدخول في حسابات قد تعقد الأمور’ وعند الدقيقة (66) نجح اللاعب ( معاد العمامي ) فك شفرة دفاعات المختار بتسجيله الهدف الأول باللقاء.

ومع مطلع الدقيقة ( 86 )’ عزز النصر تقدمه بهدف ثان’ وذلك عن طريق مهاجمه ( خالد مجدي )’ والذي بدوره إستثمر العرضية المثالية التي أرسلها من الرواق الأيمن زميله ( فائز الشيخي ).

ومع هذا التأهل يضرب فريق النصر موعدا لملاقاة المروج في الدور الثاني والثلاثون من كأس ليبيا. (وال _ بنغازي) س ا / ه ع

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