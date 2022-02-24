نجوم بنغازي يتفوق على نسور مرتوبة ويتأهل للدور الثاني والثلاثين

البيضاء 24 فبراير 2022 (وال) _ نجح فريق نجوم بنغازي في التأهل للدور الثاني والثلاثين من كأس ليبيا لكرة القدم ، عقب تغلبه على نسور مرتوبة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في إطار الدور 64 من كأس ليبيا ‘ في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء .

هذه المواجهة التي جرت – أمس الأربعاء – وأدارها الحكم الدولي ( عماد أخريش ) استحوذ فيها نجوم بنغازي على أغلب مجريات اللقاء، وأثمرت سيطرته عن تسجيل هدفين بواسطة كل من محترفه المالي ( سيدي باي، وأحمد العلوش ) فيما كان هدف نسور مرتوبة بنيران صديقة بأقدام ( عصام معمر ). (وال _ البيضاء) س ا / هـ ع

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