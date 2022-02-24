لوكاكو يطرق باب العودة إلى ميلانو

كشف تقرير صحافي إيطالي بأن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي يرغب في العودة إلى صفوف الإنتر خلال الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” إلى أن لوكاكو ليس سعيدًا في لندن منذ انضمامه الصيف الماضي إلى البلوز قادماً من إنتر بمبلغ قياسي وصل إلى 115 مليون يورو، وأبدى لوكاكو رغبته بالعودة إلى النيراتزوري الذي قاده للفوز بالدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة الـ19 في تاريخ النادي .

وأشار التقرير إلى أن المهاجم البلجيكي البارز سيكون على استعداد من أجل التخلي عن جزء من راتبه من أجل العودة إلى الإنتر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت الصحيفة إلى أن لوكاكو يحلم بالعودة إلى النيراتزوري كما أن المفاوضات قد بدأت بالفعل مع بعض مسؤولي إدارة بطل إيطاليا لاستكمال العملية على سبيل الإعارة وفق الاتفاق بين الناديين

ويعمل الإنتر على التعاقد مع مهاجم خلال الموسم الجديد ليكون ضمن خطط مدربه سيموني إنزاغي حيث حددت الإدارة العديد من الأسماء على رأسهم جينلوكا ساكاماكا مهاجم ساسولو الشاب الذي يتألق هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

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