أبي الأشهر يضم كراوع بعد رحيله عن الشط

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن نادي أبي الأشهر عن التوقيع مع اللاعب عبد المهيمن كراوع في صفقة انتقال حر، وذلك ضمن نافذة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان عبد المهيمن كراوع قد أعلن على حسابه الرسمي على فيسبوك في الرابع والعشرين من شهر يناير الماضي. عن فسخ عقده مع نادي الشط لأسباب مالية على حد قول اللاعب.

وكان كراوع قد بدأ مسيرته مع الفئات السنية لنادي الشط ليتدرج فيه حتى الفريق الأول. قبل أن يخوض عدة تجارب مع أندية نجوم الدريبي والأولمبي الذي أنتقل منه عائدا إلى الشط مطلع الموسم الحالي.

يلعب أبي الأشهر ضمن المجموعة الخامسة لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، وهو يتصدر مجموعته برصيد 15 نقطة. بعد فوزه على الوحدة في أولى جولات مرحلة الإياب.