ديوان المحاسبة يعرقل استكمال صيانة ملعب طرابلس

كشف المدير العام لشركة إدارة المنشآت والمرافق الرياضية “خيري دوة”، أن تراجع وبطء وتيرة العمل بملعب طرابلس الدولي يأتي نظراً لعدم استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد العقد من قبل ديوان المحاسبة.

وأوضح مدير الشركة أن هذا الأمر بدأ تقريباً منذ شهرين، حيث إن ثمة مماطلة في منح الشركة المستحقات من أجل مواصلة العمل، كما أشار دوة إلى أنه تم التوقيع من قبل الدولة الليبية مع الشركة المنفذة لصيانة الملعب، واستوفت الشروط المطلوبة كافة منذ مدة، والآن هم في انتظار تسهيل الإجراءات من قبل ديوان المحاسبة.

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