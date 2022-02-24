منتخب الرجبي ينهي تحضيراته لبطولة العرب في تونس

يواصل المنتخب الوطني للرجبي آخر تحضيراته للمشاركة في البطولة العربية السابعة للرجبي السباعي والتي تقام على مدار يومين متتاليين .

وأجرى المنتخب الوطني تدريبات مكثفة منذ الفترة الماضية بقيادة المدرب التونسي عاطف يعقوف الذي سيشرف على مهام تدريب أبطال الرجبي للمرة الثانية .

وتضم مجموعة المنتخب الوطني كلاً من المنتخب التونسي الأول إضافة إلى المنتخب السعودي والسوري في المجموعة الثانية من البطولة، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والإمارات والجزائر إضافة إلى المنتخب التونسي الثاني .

ويواجه المنتخب الوطني نظيره السوري في المباراة الأولى فيما يلتقي نظيره التونسي صاحب الأرض في المباراة الثانية قبل ملاقاة المنتخب السعودي في المباراة الثالثة حيث تجرى المباريات على ملعب الشاذلي زويتن في العاصمة التونسية .

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