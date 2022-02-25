ميلان والإنتر يفتتحان الجولة 27 من الكالتشيو.. بلقائين في المتناول

يفتتح قطبا ميلانو، ميلان والإنتر، مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي بلقائيْن في المتناول.

وسيَستقبل فريق ميلان المتصدر نادي أودينيزي صاحب المركز 16 في لقاءٍ سهل على الورق، خاصةً مع تراجع أودينيزي الذي لم يعرف طعم الانتصار سوى مرتين في مبارياته الـ 12 الأخيرة.

ويسعى ميلان لتجنب مفاجأة أودينزي، وتحقيق انتصار يعزز من خلاله صدارته للدوري الإيطالي، ويمحو به خيبة تعادل الأسبوع الماضي مع ساليرنيتانا، متذيل الترتيب.

أما الإنتر؛ فسيَشد الرحال نحو مدينة جنوى لمواجهة نادي جنوى صاحب المركز 19، والذي لم يحقق سوى فوزًا وحيدًا طوال الموسم.

المباراة؛ تشكّل فرصة لكتيبة المدرب سيموني إنزاغي لاستعادة التوازن والثقة، خاصةً بعد التعثرات التي عرفها النيراتزوري في الجولات الثلاثة الأخيرة من الدوري.

يذكر أن ميلان يتصدر فرق الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطتين عن جاره الإنتر الذي لديه مباراة مؤجلة مع بولونيا.

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