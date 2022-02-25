برشلونة يفقد خدمات جافي بثمن نهائي اليوروبا ليغ

بات من المؤكد غياب نجم برشلونة الشاب جافي عن ذهاب ثمن نهائي اليوروبا ليغ، بعد حصوله على إنذار أصفر في لقاء فريقه أمام نابولي.

وتلقى اللاعب الشاب الإنذار الأصفر في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء الذي حسمه البلوغرانا بنتيجة 4-2.

ووصفت الصحف الكتالونية تدخل غافي على لاعب نابولي بالمتهور والعنيف، وأشارت إلى أن الفريق سيخسر خدمات لاعب مميز في ذهاب دور الـ16 من مسابقة يوروبا ليغ.

يذكر أن فريق برشلونة تأهل للدور الـ16 بعد تجاوزه نابولي الإيطالي بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين، وسيواجه واحدًا من الفرق التالية: النجم الأحمر الصربي، إنتراخت فرانكفورت الألماني، غالطة سراي التركي، بايرليفركوزن الألماني، ليون وموناكو الفرنسيان، وست هام الإنجليزي، وسبارتاك موسكو الروسي.

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