سباق يشتعل بين مانشستر يونايتد وتشيلسي على الفوز بـ”ديبالا”

كشفت مصادر مطلعة أن مانشستر يونايتد وتشيلسي من بين الأندية التي أعربت عن اهتمامها بالتعاقد مع مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا.

خاض اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، 27 مباراة مع العملاق الإيطالي هذا الموسم، في إشارة إلى أنه لا يزال عضوًا رئيسًا في تشكيلة ماسيميليانو أليغري.

ومع ذلك، ومع بقاء ما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر على عقده؛ أصبحت الأندية الأوروبية المنافسة مهتمة بشكل متزايد بالحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني الدولي في صفقة انتقال مجانية.

وفقًا لموقع “90 دقيقة”، تراقب مجموعة كبيرة من فرق الدوري الإنجليزي الوضع، بما في ذلك جميع الفرق التي تسمى “الستة الكبار” باستثناء فريق واحد.

ورد أن يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير؛ أجروا مناقشات مع ممثلي المهاجم.

وذكر التقرير أنه في حين يصر ديبالا على أنه منفتح على مواجهة التحدي في مكان آخر ؛ إلا أنه لم يجد العرض المناسب حتى الآن قبل التجديد المحتمل في يوفنتوس.

لعب ديبالا في إيطاليا منذ عام 2012، وخاض إجمالي 374 مباراة لفريق باليرمو وفريقه الحالي.

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