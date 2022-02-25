يويفا ينقل نهائي أبطال أوروبا من بطرسبرغ إلى باريس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سحب استضافة روسيا لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي ونقله إلى فرنسا.

وقرر يويفا، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية؛ نقل النهائي من ملعب غازبروم أرينا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية إلى ملعب دو فرانس في باريس يوم 28 مايو المقبل.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن نقل إقامة النهائي من روسيا؛ يأتي بعد الحرب مع أوكرانيا.

ويعتبر هذا النهائي هو الثالث على التوالي الذي ينقل من مكانه بعد عاميْ 2020 ، 2021 بسبب جائحة كورونا ، واستضاف استاد دو فرانس نهائي أبطال أوروبا مرتين عاميْ 2000 و 2006 حيث توّج بهما ريال مدريد والآخر برشلونة.

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