تيتي يحدد موعد إنهاء مسيرته مع السيليساو

أعلن أدينور ليوناردو باتشي الشهير بتيتي مدرب المدرب البرازيلي، أنه سيتخلى عن منصبه عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2022.

وأشار تيتي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “سبورتيفي البرازيلية”، أنه لا يريد الكذب حول مستقبله، مؤكداً أنه سيبقى حتى نهاية مونديال 2022، ومن ثم سيغادر تدريب السامبا.

ويقود تيتي صاحب الـ60 عاماً الإدارة الفنية للمنتخب البرازيلي منذ عام 2016، حيث يأمل بإنهاء مشواره بتتويجه باللقب السادس للسيليساو في بطولة كأس العالم وتعزيز الرقم القياسي.

وتأهلت البرازيل في وقت مبكر إلى نهائيات كأس العالم 2022، في صدارة منتخبات أميركا الجنوبية، إلا أن الانتقالات لاتزال متواصلة على أداء السامبا الدفاعي والتكتيك الذي يتبعه المدرب تيتي منذ استلامه تدريب المنتخب.

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