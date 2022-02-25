سحب قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي

سُحبت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ”، حيث أسفرت عن العديد من المواجهات البارزة.

وجاءت المواجهة بين برشلونة الإسباني أمام غلطة سراي التركي من بين الأبرز، كما ستكون مباراة بورتو البرتغالي أمام ليون الفرنسي، وإشبيلية الإسباني أمام وست هام الإنجليزي بين أهم مواجهات دور الستة عشر من البطولة القارية.

ويلتقي سبورتينغ براغا البرتغالي الذي ينشط فيه الدولي المعتصم المصراتي أمام موناكو الفرنسي، في حين يواجه رينجرز الأسكتلندي أمام النجم الأحمر الصربي، فيما يلعب ريال بيتيس الإسباني أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، ويستقبل لايبزيغ الألماني ضيفه سبارتاك موسكو الروسي.

وتقام مواجهات الذهاب في 10 مارس المقبل، فيما تلعب مباريات الإياب في 17 من ذات الشهر.

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