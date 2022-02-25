بعثة فريق الأهلي طرابلس تصل إلى بنغازي تحضيرًا لمواجهة زاناكو الزامبي

بنغازي 25 فبراير 2022 (وال)- وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى مدينة بنغازي؛ استعدادًا لخوض المباراة القادمة في كأس الكونفدرالية.

وقد وصلت البعثة إلى بنغازي صباح اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة نادي زاناكو الزامبي في ملعب شهداء بنينا الدولي.

ويلتقي الأهلي بطرابلس مع نادي زاناكو القادم من زامبيا يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية عند الساعة الـ9:00 مساءً.

يُذكر أن الأهلي طرابلس خاض يوم أمس الخميس، آخر تدريباته في العاصمة طرابلس.

يُشار إلى أن الأهلي طرابلس يملك في رصيده 3 نقاط من مباراتين بعد خسارة من بيراميدز المصري وفوز على الصفاقسي التونسي. (وال)

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