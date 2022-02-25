بعثة شبيبة الساورة تصل إلى بنغازي لمواجهة الاتحاد في الكونفدرالية الأفريقية

بنغازي 25 فبراير 2022 (وال)- وصلت بعثة فريق شبيبة الساورة الجزائري إلى مدينة بنغازي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ويستعد شبيبة الساورة لخوض مباراة مهمة أمام نظيره الاتحاد؛ ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دوري المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ فريق الاتحاد مشواره في البطولة القارية؛ بفوز مهم على نظيره أورلاندو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية، بينما لم يخض بعد مباراة الجولة الأولى أمام رويال ليبوباردس.

وحقق فريق شبيبة الساورة أيضًا الفوز في الجولة الماضية أمام فريق رويال ليبوباردس بهدفين دون رد، قبل أن يخسر مباراته الأولى أمام أورلاندو الجنوب أفريقي. (وال)

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