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مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم تتواصل بـ ( 4 ) مباريات جديدة في جميع الدرجات

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 25 فبراير 2022 (وال)- تتواصل مساء اليوم الجمعة؛ منافسات دور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، وسط إثارة كبيرة في مختلف الملاعب وبين مختلف الفرق في جميع الدرجات.
وتجمع أولى المباريات نادي ( القيروان مسة ) مع نادي ( المجد ) على أرضية ملعب المرحوم بشير جودة بالمدينة الرياضية المرج، ويلتقي نادي ( شباب الجبل ) مع نادي ( السواعد ) في ملعب شهداء الأبيار، وكذلك يستقبل ملعب شهداء بنينا الدولي مباراة نادي ( الصداقة ) ونادي ( الأندلس )، بينما يحتضن ملعب 10 يونيو بمدينة أجدابيا مباراة نادي ( خليج سرت ) ونادي ( الأفريقي ) درنة.
وكانت قد جرت ضمن مسابقة كأس ليبيا ( 26 ) مباراة خلال هذا الدور حتى الآن، دون حدوث أي مفاجآت تذكر رغم الإثارة الكبيرة.
يُشار إلى أن هذا الدور شهد تأجيل مباريات نادي ( الأهلي ) طرابلس مع نادي ( وفاق صبراتة ) التي تقرر إقامتها الأربعاء المقبل بملعب الجميل، إضافة لمباراة ( الاتحاد ) مع ( النهضة ) بسبب مشاركة قطبيْ العاصمة طرابلس في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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