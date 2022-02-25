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استعدادًا لمواجهة الأهلي طرابلس .. زاناكو الزامبي يصل إلى بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 25 فبراير 2022 (وال)- وصلت بعثة فريق ( زاناكو ) الزامبي إلى مدينة بنغازي، استعدادا لمقابلة فريق الأهلي بطرابلس في إطار بطولة الكونفدرالية.
هذا وستقام مباراة الأهلي بطرابلس مع النادي الزامبي يوم الأحد المقبل عند الساعة الـ9:00 مساءً بتوقيت ليبيا على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي، ضمن الأسبوع الثالث من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويدخل فريق ( زاناكو ) هذه المباراة وهو خالي الوفاض، بعدما تعرضه للخسارة في مناسبتين أمام الصفاقسي التونسي وبيراميدز المصري. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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