استعدادًا لمواجهة الأهلي طرابلس .. زاناكو الزامبي يصل إلى بنغازي

بنغازي 25 فبراير 2022 (وال)- وصلت بعثة فريق ( زاناكو ) الزامبي إلى مدينة بنغازي، استعدادا لمقابلة فريق الأهلي بطرابلس في إطار بطولة الكونفدرالية.

هذا وستقام مباراة الأهلي بطرابلس مع النادي الزامبي يوم الأحد المقبل عند الساعة الـ9:00 مساءً بتوقيت ليبيا على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي، ضمن الأسبوع الثالث من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل فريق ( زاناكو ) هذه المباراة وهو خالي الوفاض، بعدما تعرضه للخسارة في مناسبتين أمام الصفاقسي التونسي وبيراميدز المصري. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال