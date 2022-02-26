المنتخب الليبي “للكاراتيه” يتأهب للقاء منتخبات (تونس ، الجزائر ، وفرنسا)

تونس 26 فبراير 2022 (وال) _وصل المنتخب الليبي للكارتيه فئة الكِبار للعاصمة التونسية ” تونس”، وذلك للإلتحاق بمعسكره التدريبي، وتأهباً للقاء المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري والمنتخب الفرنسي.

والتحق المنتخب بهذا المعسكر التدريبي وسيدخل في لقاءات ضد المنتخبات السابق ذكرها، من أجل رفع كفاءة كبار لاعبي المنتخب الوطني للكارتيه، وتمهيدا لدخول الفريق في البطولة الدولية للكاراتيه، حيث سيتلقى المنتخب تدريبات مكثفة قبل لقاء منتخبات (فرنسا وتونس والجزائر) في معسكره المقام بالعاصمة التونسية.

وفي كلمة _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال لاعب المنتخب الليبي وبطل بطولة تونس للعام 2021م، والحائز على الميدالية الذهبية الأفريقية في البطولة التي أقيمت في العاصمة المصرية “القاهرة” للعام 2022 ” نوري السعدواي”: أن هذا المعسكر التدريبي يهدف بالدرجة الأولى إلى رفع كفاءة لاعبي المنتخب قبل دخولهم للمسابقات الدولية، وكذلك لأجل كسب الخبرة وتبادلها مع لاعبي المنتخبات المشاركة في هذا المعسكر.

وأضاف السعداوي: أن الفريق وصل إلى تونس ليلة الخميس، وانطلق معسكره التدريبي بعد وصولهم إلى العاصمة تونس، وستستمر التدريبات واللقاءت بين المنتخبات المشاركة في هذا المعسكر، حتى يوم الإثنين أو يوم الثلاثاء كحدٍ أقصى. (وال _ تونس) ع م / ه ع

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