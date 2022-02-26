اجتماع تفعيل رابطة مدربي حراس المرمى لأندية بنغازي

بنغازي 26 فبراير 2022 (وال) _ أقيم مساء أمس الجمعة، بمقر نادي الهلال، اجتماع رابطة مدربي حراس المرمى لأندية بنغازي، وذلك لتفعيل دور الرابطة التي تأسست في عام 2015م.

هذا وأكد الحضور خلال الاجتماع على استمرار وتفعيل هذه الرابطة، لما لها من دور فعال وإيجابي حتى في الجانب الاجتماعي، حيث تم التصويت بالإجماع على اختيار لجنة تسيرية لهذه الرابطة.

و تمثلت اللجنة التسيرية، في الرئاسة السيد (رمضان الشبلي) ونائبه السيد (أيوب الحاسي)، وعضوية كلا من السادة (فائق باله، وليد الدرسي)، كما تم تشكيل عدة لجان منها: اللجنة الإستشارية تكونت من السادة (محمد الخراز، فتحي بوحلفاية، رمزي الكوافي ومحمد زوبي)، واللجنة الإعلامية تكونت من السادة (علي قريش، عبدالسلام الفيتوري)، ولجنة التطوير والتدريب تكونت من السادة (أحمد الحوتي، ناجي العمامي وأحمد العماري)، واللجنة المالية والإدارية تكونت من السادة (مفتاح الرملي، حسين عمران).

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال رئيس اللجنة التسيرية للرابطة السيد (رمضان الشبلي): تشرفت بتولي هذا المنصب بعد التصويت بالإجماع على اختياري لهذه المهمة الصعبة، وأن تأسيس الرابطة تعتبر مظلة اجتماعية ممتازة نحتاج إليها في هذا الوقت كمدربين لحراس المرمى، وذلك للتكاثف والبحث ومناقشة الأمور الفنية المتخصصة بحراسة المرمى.

وأشار الشبلي، إلى أن هذه الرابطة هي الأولى التي تتأسس في ليبيا لحراسة المرمى، متمنياً بأن تعود بالنفع على حراس المرمى لما لها من أهداف.

واختتم الشبلي: سأسعى جاهداً رفقة زملائي لتفعيل هذه الرابطة على مستوى ليبيا بالكامل.

الجدير بالذكر أن رابطة مدربين حراس المرمى لأندية بنغازي تأسست في عام 2015م من خلال ملتقى أقيم بمدينة شحات بتاريخ (11/14).

وتخلل الملتقى آنذاك، بعض الزيارات الاجتماعية لعدد من الشخصيات الرياضية البارزة، والتي أعطت عمرها في المجال الرياضي، حيث تعتبر أول رابطة تتأسس بتاريخ (2015/11/26) قبل أن تتوقف عن العمل لبعض الظروف الطارئة. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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