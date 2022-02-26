بولندا ترفض مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم رفضه خوض مباراة منتخبه الأول أمام نظيره الروسي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، سيزاري كوليشا. في تغريدة له عبر “تويتر”: “لا مزيد من الكلمات، حان وقت العمل!. بسبب تصاعد عدوان روسيا على أوكرانيا، لا ينوي المنتخب البولندي خوض مباراته الفاصلة ضد روسيا”.

وأضاف كوليشا: “هذا هو القرار الصحيح الوحيد. نحن نجري محادثات مع الاتحادات الوطنية المختلفة. لتقديم موقف مشترك للاتحاد الدولي لكرة القدم”.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الروسي نظيره البولندي نهاية شهر مارس المقبل على ملعب “لوجنيكي” في موسكو، لحساب الملحق الأوروبي المؤهل لتصفيات مونديال قطر 2022.

يذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قررت أمس الجمعة، نقل كافة مباريات الأندية الروسية والأوكرانية. والمنتخبات الوطنية المتنافسة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أرضها في ملاعب محايدة حتى إشعار آخر.