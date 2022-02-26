اخبار الرياضة

الاتحاد يفوز بخدمات القناص التونسي نبيل المقني

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد نادي الاتحاد بشكل رسمي مع المهاجم التونسي نبيل مقني قادمًا من فريق النجم الساحلي؛ من أجل تعزيز صفوف الفريق بطلب من مدرب الفريق التونسي محمد الكوكي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي خبر توقيع عقد المهاجم نبيل مقني، الذي كانت انطلاقته مع نادي ستراسبورغ الفرنسي قبل أن يعزز صفوف فريق فيرونا تحت 19 عامًا.

جديرٌ بالذكر أن المهاجم الجديد لفريق الاتحاد مثّل منتخب تونس لأول مرة في شهر نوفمبر من عام 2020، وآخر مواجهة خاضها من نسور قرطاج؛ كانت أمام منتخب تنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك