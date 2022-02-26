الاتحاد يفوز بخدمات القناص التونسي نبيل المقني

تعاقد نادي الاتحاد بشكل رسمي مع المهاجم التونسي نبيل مقني قادمًا من فريق النجم الساحلي؛ من أجل تعزيز صفوف الفريق بطلب من مدرب الفريق التونسي محمد الكوكي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي خبر توقيع عقد المهاجم نبيل مقني، الذي كانت انطلاقته مع نادي ستراسبورغ الفرنسي قبل أن يعزز صفوف فريق فيرونا تحت 19 عامًا.

جديرٌ بالذكر أن المهاجم الجديد لفريق الاتحاد مثّل منتخب تونس لأول مرة في شهر نوفمبر من عام 2020، وآخر مواجهة خاضها من نسور قرطاج؛ كانت أمام منتخب تنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا الماضية.

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