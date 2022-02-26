8 فرسان يمثلون ليبيا بالبطولة الأفريقية بالجزائر في مارس

أقام الاتحاد الليبي للفروسية، يوم أمس الجمعة، بمدرسة الفروسية بطريق المطار، سباقًا لاختيار عناصر المنتخب الليبي للفروسية؛ لتمثيل ليبيا في البطولة الأفريقية بالجزائر، والتي ستقام خلال شهر مارس المقبل.

وخصصت المباراة الأولى للناشئين “ارتفاع 1.05 مترًا” حيث حل الفارس ليث دلة أولاً وحذيفة الزيات ثانيًا ومحمد بشير ثالثًا وعبد الله المحيشي رابعًا.

وفي المباراة الثانية في ارتفاع 1.20 مترًا؛ فاز المعتصم بالله المحيشي بالترتيب الأول بينما حل عبد الإله العبيدي ثانيًا ومحمد الكوافي ثالثًا وسراج القداري رابعًا.

وبذلك؛ سيمثل الفرسان الثمانية ليبيا في منافسات البطولة القادمة.

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