اختتام الدورة التأهيلية لمعلمي ومدربي السباحة بمصراتة

اختتمت بنادي توباكتس بمصراتة الدورة التأهيلية لمعلمي السباحة، بمشاركة 35 معلمًا و مدربًا من مختلف الاتحادات الفرعية التابعة للاتحاد الليبي للسباحة.

وشهدت الدورة، التي يشرف عليها الاتحاد الليبي وينظمها الاتحاد الفرعي بمصراتة و باستضافة نادي توباكتس؛ حضور المدرب و الخبير الدولي التونسي سامي عاشور، كما تضمنت العديد من المحاضرات النظرية و العملية في السباحة الدولية.

جديرٌ بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن برامج اتحاد المغرب العربي للسباحة والاتفاقية بين الاتحاد الليبي والجامعة التونسية للسباحة.

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