فبراير.. شهر كارثي يهدد موسم النيراتزوري

تقرير 218

يبحث الإنتر، بطل إيطاليا الموسم الماضي، عن تعديل مساره واستعادة الانتصارات في الدوري الإيطالي حيث يعيش أسوأ فتراته في المواسم الأخيرة رغم احتلاله المركز الثاني مؤقتًا وتنقصه مباراة مؤجلة .

وكان التعثر الأخير أمام جنوى بعد التعادل دون أهداف آخر نتائج النيراتزوري، ضمن الجولة 27 من السيريا آ، ويعاني فريق المدرب سيموني إنزاغي في شهر فبراير بسلسلة من النتائج الكارثية حيث خسر أمام غريمه ميلان في ديربي الغضب بهدفين مقابل هدف، لكنه حقق الانتصار وضمن التأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بفوزه على روما بثنائية، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام نابولي بهدف لمثله، ويفقد مباراته أمام ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب جوزيبي مياتزا بهدفين دون مقابل، واستمر في فقدان النقاط بعد الخسارة على ملعبه أمام ساسولو بهدفين دون ردٍّ، مما جعل الشهر الحالي أصعب فترات الفريق في الموسم والمواسم الأخيرة، بحسب الأرقام والإحصائيات .

ورغم وجود مباراة مؤجلة للفريق في الكالتشيو؛ إلا أن الفارق بينه وبين الغريم ميلان بات قريبًا إضافة إلى نابولي حيث لعب الإنتر 26 مباراة ويملك 55 نقطة متأخرًا على ميلان بفارق نقطتين، ويعيش الفريق حالة صعبة للغاية قد تجرده من لقب الموسم الماضي في حال واصل إهدار النقاط.

وسيكون الفريق أمام مهمة صعبة عندما يواجه ليفربول في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، حيث يحتاج إلى الانتصار بثلاثية دون ردٍّ؛ لضمان التأهل إلى ربع النهائي، فيما سيلتقي غريمه ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، خلال قمة مرتقبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية