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ليبيا تصعد إلى نهائي البطولة العربية للسباعيات

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل المنتخب الوطني للرقبي مشواره الناجح في البطولة العربية للسباعيات المقامة في تونس، بعدما ضمن التأهل إلى المباراة النهائية.

وبلغ المنتخب الوطني النهائي بفوزه على مصر 21-19 في الدور نصف النهائي من البطولة العربية، وتمكّن فرسان ليبيا من استكمال مشوار البطولة العربية بأفضل طريقة، بعدما أقصى منتخب الجزائر 26-0 قبل أن يطيح بالمنتخب المصري، ضامنًا مواجهة تونس في النهائي.

ورغم خسارته المباراة الأولى أمام تونس صاحبة الأرض؛ إلا أن المنتخب الوطني قدم مباريات كبيرة حيث تغلب على السعودية 38-0 في الدور الأول، كما تعادل مع منتخب سوريا 12-12.

وتقام البطولة على ملعب الشاذلي زويتن في العاصمة التونسية بمشاركة سبعة منتخبات عربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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