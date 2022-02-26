ليبيا تصعد إلى نهائي البطولة العربية للسباعيات

واصل المنتخب الوطني للرقبي مشواره الناجح في البطولة العربية للسباعيات المقامة في تونس، بعدما ضمن التأهل إلى المباراة النهائية.

وبلغ المنتخب الوطني النهائي بفوزه على مصر 21-19 في الدور نصف النهائي من البطولة العربية، وتمكّن فرسان ليبيا من استكمال مشوار البطولة العربية بأفضل طريقة، بعدما أقصى منتخب الجزائر 26-0 قبل أن يطيح بالمنتخب المصري، ضامنًا مواجهة تونس في النهائي.

ورغم خسارته المباراة الأولى أمام تونس صاحبة الأرض؛ إلا أن المنتخب الوطني قدم مباريات كبيرة حيث تغلب على السعودية 38-0 في الدور الأول، كما تعادل مع منتخب سوريا 12-12.

وتقام البطولة على ملعب الشاذلي زويتن في العاصمة التونسية بمشاركة سبعة منتخبات عربية.

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