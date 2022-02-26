المنتخب الوطني للرقبي يُقصي مصر من البطولة العربية ويتأهل للنهائي

تونس 26 فبراير 2022 ( وال )- تأهل المنتخب الوطني للرقبي للمباراة النهائية في البطولة العربية للعبة التي تحتضنها تونس.

وواصل المنتخب الوطني تألقه في البطولة العربية للرقبي في يومها الثاني والأخير، وأقصي المنتخب الجزائري من ربع نهائي البطولة قبل أن يضمن بطاقة التأهل إلى الدور النهائي بفوزه على مصر بنتيجة (21 – 19).

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب نظيره الجزائري والفوز بنتيجة (21 – 00 ) في مواجهة كانت في اتجاه واحد.

يذكر أن منافسات البطولة العربية للرقبي انطلقت منافساتها بملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة وسط أجواء تنافسية مميزة.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني سيواجه في المباراة النهائية منظم البطولة المنتخب التونسي في تمام الساعة 17:10 بتوقيت ليبيا. (وال)

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