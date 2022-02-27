المؤتمر الصحفي لممثلي كرة القدم الليبية بالكونفدرالية الأفريقية

بنغازي 27 فبراير 2022 (وال) _ جرت – أمس السبت – بقاعة ملعب شهداء بنينا الدولي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراتي الاتحاد الليبي ونظيرة شباب الساروة الجزائري’ بالإضافة إلى لقاء الأهلي طرابلس و ضيفه زناكو الزمبي’ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من ذهاب دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

هذا وقد حضر هذا المؤتمر الصحفي بممثلي كرة القدم الليبية’ من جانب الاتحاد المدرب التونسي ( محمد الكوكي ) والمهاجم ( محمد زعبية )’ فيما حضر من جانب الأهلي المدرب التونسي (فتحي الجبال)’ وقائد الفريق الحارس ( محمد نشنوش )’ وعدد من وسائل الإعلام ‘ حيث تم طرح الأسئلة من قبل الإعلاميين والتي لاقت استجوابا من الحضور.

وقال مدرب الاتحاد التونسي ( محمد الكوكي ) أن لقاء شبيبة الساروة الجزائري لن يكون سهلا على الأطلاق ‘ لكون المباراة تمثل قيمة كبيرة ‘ وستتقدم بالفائز خطوة أكبر نحو ريادة المجموعة.

وأضاف الكوكي قائلا ” سندخل لقاء اليوم بهدف تحقيق النقاط كاملة ‘ وسنسعى جاهدين للوصول إلى شباك شبيبة الساروة ‘ مشيرا إلى أن وضع اللمسات الأخيرة للفريق ‘ وتمكنا من معالجة الهفوات التي حدثت للفريق أمام أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية.

ومن جانبه أكد مدرب الأهلي طرابلس التونسي (فتحي الجبال) أن لقاء فريقه أمام زناكو الزمبي ليس بالسهل ‘ بل سيكون لقاء حماسي ‘ خاصة أن الفريق الضيف زناكو سيعمل كثيرا لتحقيق نتيجة إيجابية تجعله داخل دائرة المنافسة .

وأوضح الجبال في هذا المؤتمر الصحفي ” صحيح أن زناكو فقد لقاء الجولتين الأولى والثانية ‘ فهذا لا يقلل ما أهمية المباراة ‘ ولا يجعل المباراة سهلة على الأهلي ‘ بل سيزيدنا إصرار ورغبة كبيرة لتحقيق انتصار أخر يجعلنا منافسين على وصافة المجموعة. (وال _ بنغازي) س ا / ه ع

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