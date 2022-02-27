وال| أمال “قاريونس” لكرة اليد يتصدر مجموعته بعد فوزه في جميع الجولات

بنغازي 27 فبراير 2022 (وال) _ تربع فريق آمال ” نادي قاريونس” لكرة اليد على صدارة مجموعته، بعد تفوقه في ثلاثة لقاءات، ضمن منافسات تصفيات فئة الآمال لكرة اليد للعام 2022 _ 2021.

وفي كلمة _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال مدرب الفئات السنية السيد “طارق الرعيض” أن فئة الآمال ورغم تزامن الموسم الرياضي مع الفصل الدراسي، تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية وفازت في ثلاثة لقاءت متتالية.

وأضاف الرعيض: أننا قمنا بالمقابل بتخصيص الفترة المسائية للتمرينات, حتى يتمكن لاعبي فريق الآمال من حضور امتحانتهم في الفترة الصباحية لجميع الفئات السنية، التي يقوم بالإشراف عليها وتدريبها، مراعاة وضمانا لعدم تأثير التمرينات ولقاءات التصفيات على وضع لاعبينا الدراسي.

وفي الختام، قال: نتمنى للرياضة في ليبيا أن تزدهر وأن

يكون هناك وعي وإهتمام بالرياضة ودعم ومساندة لنجوم ليبيا الرياضيين الصاعدين. (وال _ بنغازي) ع م / ه ع

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