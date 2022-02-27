ليبيا ثاني العرب في سباعيات الرقبي المقامة في تونس

أخبارليبيا24

تحصل المنتخب الليبي للرقبي على المركز الثاني في البطولة العربية لسباعيات الرقبي المقامة في العاصمة التونسية.

وخسر المنتخب الليبي المباراة النهائية أمام المنتخب التونسي 1 صاحب الأرض. مساء السبت بنتيجة 55- المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب الشاذلي زويتن.

وفي مباراة أخرى. حقق المنتخب المصري المركز الثالث بفوزه على منافسه الإماراتي بنتيجة 28-0، فيما تحصل المنتخب الجزائري على المنتخب السوري بنتيجة 14-7.

وكان المنتخب الليبي. قد تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على مصر في نصف النهائي بنتيجة 21-19. فيما تأهل المنتخب التونسي 1 بفوزه في نصف النهائي الآخر على المنتخب 43-0.

وتوجت سيدات تونس بلقب السيدات من البطولة ذاتها بالفوز في النهائي على حساب المنتخب المصري بنتيجة 49-5.

الجدير بالذكر. أنه شاركت في البطولة منتخبات تونس ومصر والإمارات والجزائر وسوريا وليبيا والسعودية للرجال. أما لدى السيدات شاركت منتخبات تونس والإمارات ومصر والجزائر.