اخبار الرياضة

ليبيا ثاني العرب في سباعيات الرقبي المقامة في تونس

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

تحصل المنتخب الليبي للرقبي على المركز الثاني في البطولة العربية لسباعيات الرقبي المقامة في العاصمة التونسية.

وخسر المنتخب الليبي المباراة النهائية أمام المنتخب التونسي 1 صاحب الأرض. مساء السبت بنتيجة 55-  المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب الشاذلي زويتن.

وفي مباراة أخرى. حقق المنتخب المصري المركز الثالث بفوزه على منافسه الإماراتي بنتيجة 28-0، فيما تحصل المنتخب الجزائري على المنتخب السوري بنتيجة 14-7.

وكان المنتخب الليبي. قد تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على مصر في نصف النهائي بنتيجة 21-19. فيما تأهل المنتخب التونسي 1 بفوزه في نصف النهائي الآخر على المنتخب 43-0.

وتوجت سيدات تونس بلقب السيدات من البطولة ذاتها بالفوز في النهائي على حساب المنتخب المصري بنتيجة 49-5.

الجدير بالذكر. أنه شاركت في البطولة منتخبات تونس ومصر والإمارات والجزائر وسوريا وليبيا والسعودية للرجال. أما لدى السيدات شاركت منتخبات تونس والإمارات ومصر والجزائر.

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