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حضور نسائي لافت في بطولة الجامعات للشطرنج

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت بالأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس البطولة الجامعية للشطرنج، بمشاركة أكثر من خمسة وثلاثين طالباً وطالبة من مختلف الجامعات، بالشراكة مع منظمة بيدق سالك.

واستمرت البطولة لثلاثة أيام بإشراف الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، حيث تهدف البطولة لاختيار أفضل اللاعبين لضمهم لصفوف المنتخب الوطني تأهبا للاستحقاقات القادمة.

يُذكر أن منافسات الذكور جرت وفق النظام السويسري، وبواقع تسع جولات أسفرت في النهاية عن حصول اللاعب أحمد نصر الدين على الترتيب الأول، أما منافسات الإناث فكانت بنظام الدوري الكامل وآل لقب بطولتها لشهد الشريف.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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