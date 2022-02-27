تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على كرة القدم الأوروبية..هل تخرج روسيا من تصفيات كأس العالم؟

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. اتخذ قراره بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من سانت بطرسبرغ بروسيا إلى مكان بديل بعد غزو البلاد لأوكرانيا.

جاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع طارئ للجنته التنفيذية، حيث يواصل العالم الرياضي الرد على الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية. لكن التداعيات على المسابقات الأخرى بدأت بالفعل في الظهور، وكان على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يتدخل.

فيما يلي ملخص للإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن مع المشكلات الجديدة المحتملة التي يتعين على سلطات كرة القدم معالجتها.

الغزو الروسي لأوكرانيا يجبر الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات:

لم يقتصر الإجراء الذي قام به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تجريد مدينة سانت بطرسبرغ الروسية من حقوق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022. (ملعب فرنسا في سان دوني – إحدى الضواحي الشمالية لباريس – هو المضيف الجديد لمباراة البطولة في 28 مايو.).

اختلف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم مع هذه الخطوة. ووصفها المتحدث باسم الكرملين بأنها “اتخاذ قرار مثل هذا عار”. لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتخذ خطوات إضافية، ستجبر اللجنة التنفيذية أيضًا النادي الروسي الوحيد الذي لا يزال مشاركًا في مسابقة الأندية الأوروبية لإيجاد مكان محايد لمبارياته.

سبارتاك موسكو هو آخر نادٍ روسي أو أوكراني لا يزال يشارك في بطولة أوروبية للأندية – في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي. لكن سيتعين على سبارتاك أن يلعب مباراة 17 مارس القادم على أرضه في مكان محايد بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان القرار شاملاً لجميع الأندية الروسية والأوكرانية التي لا تزال تشارك في المسابقة الأوروبية. ومن الناحية العملية ينطبق هذا فقط على سبارتاك الذي “سيكون مطالبا بلعب مبارياتهم التي كان من المقرر أن تقام على أرضهم في ملاعب محايدة حتى إشعار آخر. وفقًا للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تصفيات كأس العالم روسيا وأوكرانيا

قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. بمطالبة فرق الأندية المشاركة في المنافسة الدولية بإيجاد مكان محايد يمتد أيضًا إلى “الفرق الوطنية المتنافسة في مسابقات الاتحاد الأوروبي”.

تعتبر بطولة دوري الأمم الأوروبية مسابقة تقام في يونيو 2022. ومن المقرر أن تلعب أوكرانيا أربع مباريات، بما في ذلك مباراتان على أرضها ضد أرمينيا (11 يونيو) وجمهورية أيرلندا (14 يونيو).

وتشمل المباريات الأربع لروسيا خلال تلك الفترة مباريات على أرضها ضد أيسلندا (10 يونيو) وألبانيا (13 يونيو).

لكن المنتخبات الوطنية لكلا البلدين ستشارك أيضًا في التصفيات الأوروبية لشهر مارس على التذاكر المتبقية لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وقد أشار فيفا. إلى أنه “سيتم الإعلان عن التحديثات المتعلقة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022 في الوقت المناسب”.

إذا أرادوا التقدم إلى كأس العالم 2022. يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا الفوز بمباراتين مقررتين في أواخر مارس. إذا خسروا أيًا منهم، فسيتم إقصائهم من المنافسة من قطر 2022.

وكان من المقرر بالفعل أن تلعب أوكرانيا. هاتين المباراتين على النحو التالي – في حال الفوز في أسكتلندا (24 مارس) ستنتقل لمواجهة ويلز أو النمسا (29 مارس).

على الجانب الآخر كان من المقرر أن تستضيف روسيا. كلا من مباراتيها ضد بولندا (24 مارس) وفي حالة الفوز، ستلعب مباراة ثانية ضد جمهورية التشيك أو السويد (29 مارس).

يبقى أن نرى ما إذا كانت روسيا وأوكرانيا ستكونان في وضع جيد للفرق الميدانية لهذه المباريات. هذا وقد أوضحت بولندا بالفعل أنها لن تخوض المباراة ضد روسيا. وقد أوضح نجمها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي موقف بلاده.

الأحداث في الدوري الروسي الممتاز الدوري الأوكراني الممتاز

ليس من المستغرب. أن الصراع كان له تأثير كبير للغاية على كرة القدم في جميع أنحاء مناطق أوكرانيا وروسيا.

تم تعليق الدوري الأوكراني الممتاز، الذي كان من المقرر استئنافه في 25 فبراير بعد العطلة الشتوية حتى إشعار آخر. حيث أن البلاد في حالة الأحكام العرفية بسبب التطورات الأخيرة.

لكن التعليق لا ينطبق فقط على الدرجة الأولى الأوكرانية. حيث اتخذ الاتحاد الأوكراني لكرة القدم قرارًا بتعليق جميع مسابقات كرة القدم على المستويات الوطنية والإقليمية والمقاطعات والمدن في جميع الفئات العمرية في جميع أنحاء أوكرانيا. حتى يتم اتخاذ قرار منفصل بشأن هذه المسألة.

في غضون ذلك. يستمر الدوري الروسي الممتاز كما هو مقرر مع تأكيد موقع الدوري الرسمي لقائمة مباريات نهاية الأسبوع يومي 26 و28 فبراير.

تتضمن هذه القائمة تأجيلين بالرغم من عدم إبداء أسباب رسمية للتغييرات. وأشار البعض إلى أن الأمر قد يكون له علاقة بإغلاق المطارات المحلية في تلك المدن.

أوكرانيا تريد حظر روسيا وفرق الأندية الروسية

تريد سلطات كرة القدم الأوكرانية. أن ترى المزيد من الإجراءات من الهيئات الحاكمة ضد الأندية الروسية.

وأصدر الاتحاد الأوكراني بلاغًا حديثًا. يوضح بالتفصيل بعض الإجراءات الوشيكة التي يرغبون في تنفيذها.

حيث دعت اللجنة التنفيذية UEFA، إلى منع المنتخب الروسي والأندية التابعة له من المشاركة في أي مسابقة لكرة القدم تحت راية FIFA أو UEFA.

الرعاة الروس يواجهون رد فعل عنيف

دخلت شركتان روسيتان على وجه الخصوص تحت المجهر. شركة الطاقة الروسية غازبروم وشركة الطيران الروسية إيروفلوت.

بالإضافة إلى نادي شالكه الألماني. الذي قام فعليا بإزالة العلامة التجارية غازبروم من على قميص فريقه الأول ردا على الغزو الروسي. كما يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا ضغوطًا لإلغاء صفقة رعايته مع الشركة.

ولابد لك أن تعلم أن شركة غازبروم تمتلك حقوق الشراكة لدوري الأمم الأوروبية 2023. وكأس الأمم الأوروبية “EURO 2024“. فضلاً عن كونها راعيًا بارزًا لدوري أبطال أوروبا منذ عام 2012.

في غضون ذلك. تحركت حكومة المملكة المتحدة لمنع شركة إيروفلوت من العمل في أراضيها. وشرع مانشستر يونايتد في إنهاء صفقة الرعاية المقدرة بـ 53 مليون دولار مع الشركة.

وجاء في بيان صادر عن اليونايتد: “في ضوء الأحداث في أوكرانيا. قمنا بسحب حقوق رعاية شركة إيروفلوت”. “نشارك جماهيرنا مخاوفنا في جميع أنحاء العالم ونتعاطف مع المتضررين”.

تأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا على اللاعبين والمالكين

مع عدم فتح نافذة الانتقالات مرة أخرى حتى الصيف. من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان بإمكاننا رؤية قيود محتملة مفروضة من قبل الدوريات الروسية أو الأوكرانية فيما يتعلق باللاعبين الذين يُسمح لأنديتهم بالتوقيع عليها.

في عام 2015. منع وزير الرياضة الروسي السابق فيتالي موتكو الأندية المحلية في روسيا من التعاقد مع اللاعبين الأتراك. بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين في ذلك الوقت.

قد يواجه المليارديرات الروس الذين لديهم حصص ملكية في أندية أجنبية التأثير الأكثر إلحاحًا. والذين قد يواجهون وطأة العقوبات التي تفرضها الحكومات التي تسعى إلى ممارسة الضغط على روسيا من خلال قمع مؤيدي نظام بوتين.

تسلط الأضواء بشكل ساطع على مالك نادي تشيلسي. رومان أبراموفيتش، وهو موضوع تكهنات حول كيفية تأثره بقرارات حكومة المملكة المتحدة المحتملة للضغط على الأوليغارشية الذين لديهم نفوذ مع القادة السياسيين الروس.

هل سيتم نقل كأس السوبر الأوروبي 2023 بعد ذلك؟

قد يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. قرارًا رئيسيًا آخر في وقت قصير إذا لم يتم حل النزاع.

من المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر الأوروبي 2023 في كازان. روسيا، وقد يكون تغيير مكان آخر شبيه بما حدث مع دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوكراني. ناشد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). النظر في إلغاء حقوق استضافة كأس السوبر في اتصال رسمي صدر في 24 فبراير.