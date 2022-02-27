بعد قرابة 4 سنوات.. ليدز يونايتد يعلن الانفصال عن المدرب بيلسا

أقال ليدز يونايتد مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا من منصبه بعد تراجع الفريق في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر ليدز يونايتد في بيان رسمي بأن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع بيلسا يقضي بالانفصال بالتراضي بعد أكثر من 3 سنوات ونصف في قيادة الفريق والمساهمة في عودته إلى البريمرليغ، وأكد النادي إلى أنه سيكرم المدرب مارسيلو بيلسا على فترته التي قضاها مع الفريق منذ يونيو 2018 .

ويقبع ليدز يونايتد في المركز السادس عشر في الترتيب العام برصيد حيث تعرض لخسارة كبيرة في الجولة الـ27 أمام توتنهام برباعية دون مقابل، وتلقى الفريق 60 هدفاً من أصل 26 مباراة هذا الموسم ليصبح أسوأ دفاع هذا الموسم، كما تحصل الفريق على نقطة واحدة في آخر 6 مباريات .

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