أبوبكر القاضي يتوح ببرونزية البطولة الإفريقية للمبارزة

توج أبوبكر القاضي ببرونزية البطولة الإفريقية للمبارزة تحت سن 20 عاما المقامة حاليا بنيجيريا.

القاضي الذي توج ببرونزية البطولة الإفريقية بعد فوزه على البطل الجزائري بنتيجة 15 نقطة مقابل 14 في دور الستة عشر؛ تخطى أبوبكر القاضي بطل السنغال بـ15 نقطة مقابل 9 نقاط. وقد خسر القاضي فرصة الوصول إلى الدور النهائي بعد خسارته أمام البطل المصري عبد الباقي في الدور النصف النهائي بنتيجة 15 نقطة مقابل 12.

