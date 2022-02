تعود عجلة الدوري الممتاز للدوران يوم الأربعاء بلقاء فريق الشط لفريق الأولمبي بملعب نادي أبوسليم ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من إياب الدوري الممتاز.

مباريات الأسبوع الثاني عشر من منافسات المجموعة الثانية تستكمل يوم الخميس بمواجهتين تجمع الأولى فريق أبوسليم بجاره فريق المحلة وفي المواجهة الثانية يستضيف فريق السويحلي بملعب مصراتة فريق الخمس.

في حين قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة فريق المدينة والأهلي طرابلس، ولقاء الاتحاد بفريق الاتحاد المصراتي لموعد لاحق بسبب مشاركة الاتحاد والأهلي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الشط يواجه الأولمبي في افتتاح مباريات الأسبوع الـ12 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار